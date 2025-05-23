Erzurum'da Tefecilere Operasyon: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Erzurum'da Tefecilere Operasyon: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında ruhsatsız silah ve suç unsurları ele geçirildi.

Erzurum'un Oltu ilçesindende tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oltu ilçesinde tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 13 Mayıs'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait şarjörler, 32 adet fişek, 1 adet boş ve 1 adet alacaklı kısmı boş olarak düzenlenmiş 2 adet senet ile çok sayıda suç ve suç unsuru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 16 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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