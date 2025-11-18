Erzurum'da Sis Kazalara Yol Açtı: 13 Yaralı

Erzurum'da dün geceden bu yana etkili olan sis kazalara sebep oldu. Pasinler ilçesinde kent merkezine bağlayan yolda da bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 13 kişi yaralandı.

Erzurum'da etkisini artırarak devam eden sis hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşatan sis, soğuk havanın da etkisiyle kazalara neden oluyor. Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü yoğun siz nedeniyle seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yaralananlar oldu ve yaralılar ambülanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle Erzurum-Pasinler yolunda bir süre trafik kontrollü olarak verildi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor. - ERZURUM