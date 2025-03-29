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Erzurum'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Erzurum'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince güvenliğin sağlanması amacıyla denetimleri artıracak. 30 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında 1.554 personel ile emniyet hizmetleri devam edecek.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Ramazan Bayramı süresince Trafik Jandarması tarafından şehirlerarası ve mahalle yollarında trafik denetimi artırılacak, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimleri icra edilecek, sürücüler güvenli sürüş kuralları konusunda bilgilendirilecek.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde karşılanması maksadıyla 30 Mart 2025 - 06 Nisan 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde belirlenen noktalarda bin 554 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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