Erzurum'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Ramazan Bayramı süresince Trafik Jandarması tarafından şehirlerarası ve mahalle yollarında trafik denetimi artırılacak, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimleri icra edilecek, sürücüler güvenli sürüş kuralları konusunda bilgilendirilecek.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde karşılanması maksadıyla 30 Mart 2025 - 06 Nisan 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde belirlenen noktalarda bin 554 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecek. - ERZURUM