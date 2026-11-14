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Erzurum'da polis, öğretmen ve okul idarecilerine akran zorbalığı eğitimi verdi

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Erzurum'da polis, öğretmen ve okul idarecilerine akran zorbalığı eğitimi verdi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında öğretmen ve okul idarecilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda okul güvenliği, siber güvenlik ve akran zorbalığı ele alınarak önleyici tedbirler anlatıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı çalışmaları kapsamında kentteki öğretmen ve okul idarecilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, uzman polis ekipleri tarafından eğitimcilere detaylı sunumlar yapıldı. Program kapsamında; okul güvenliği, siber güvenlik ve son dönemlerde önem kazanan akran zorbalığı başlıkları ele alındı. Okul çevrelerinde ve sanal dünyada karşılaşılabilecek risklere dikkat çekilen toplantıda, bu konularda alınabilecek önleyici tedbirler anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, geleceğin teminatı olan çocukların huzur ve güvenliği için okul yönetimleri ve eğitim camiası ile iş birliği içerisindeki çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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