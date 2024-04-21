Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.