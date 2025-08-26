Erzurum'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Erzurum'da Park Halindeki Araç Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekman ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Erzurum'da yol kenarında park halindeki bir araç alev topuna döndü.

Tekman ilçesinde ana yol üzerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonları ile kayıt altına alınan yangında aracın alev topuna döndüğü görüldü. Görüntülerde yangına müdahale edilmediği ve aracın tamamen yandığı dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' suçlaması

Ünlü komedyen hakkında "taciz" suçlaması: O yemeği unutamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.