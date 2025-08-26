Erzurum'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Erzurum'da yol kenarında park halindeki bir araç alev topuna döndü.

Tekman ilçesinde ana yol üzerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonları ile kayıt altına alınan yangında aracın alev topuna döndüğü görüldü. Görüntülerde yangına müdahale edilmediği ve aracın tamamen yandığı dikkat çekti. - ERZURUM