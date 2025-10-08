Erzurum'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı
Palandöken Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşerken, içinde bulunan bir kadın yaralandı. Olay yerine ihbarla birlikte itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzurum'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.
Palandöken Dağı'nda Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giden stabilize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa