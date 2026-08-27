Tekman'da Ot Kamyoneti Devrildi: 2 Yaralı

Erzurum'un Tekman ilçesinde virajda yan yatan ot yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Tekman-Hınıs kara yolunun 9. kilometresi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Küllü Mahallesi'nden Toptepe Mahallesi'ne ot nakliyesi yapan B.S. idaresindeki 33 AFG 401 plakalı kamyonet, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçtaki B.S. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahale sonrası Tekman Şehit Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin, ileri tetkik ve tedbir amaçlı kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı