Erzurum'da okul güvenliğine 'çok katmanlı' takip

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında, 20 ilçe kaymakamının katılımıyla gerçekleştirilen Okul Güvenlik Toplantısı'nda, eğitim yuvalarının fiziksel ve psikolojik güvenliği için geniş kapsamlı bir eylem planı masaya yatırıldı. Vali Baruş, güvenlik stratejisinin dijital risklerden sosyal uyuma kadar çok katmanlı bir yapıda ele alınacağını vurguladı.

Erzurum'da 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi amacıyla düzenlenen Okul Güvenlik Toplantısı, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 20 ilçe kaymakamı ile ilgili kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerine ilişkin genelge kapsamındaki maddeler tek tek değerlendirildi.

Risk Analizi ve Erken Uyarı Dönemi

Toplantıda, okul güvenliğinde "risk analizi temelli" bir yaklaşımın esas alınması kararlaştırıldı. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin yanı sıra erken uyarı mekanizmalarının etkin bir şekilde koordine edilmesi gerektiği belirtilirken; okul yönetimleri, emniyet güçleri, yerel idareler ile sağlık birimleri arasındaki bilgi paylaşımının kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Sadece Fiziksel Değil, Dijital ve Psikolojik Güvenlik

Alınan kararlar kapsamında okul güvenliğinin sadece fiziki önlemlerle sınırlı kalmayacağı, insan faktörü ve dijital ortamın da sürece dahil edileceği bildirildi. Özellikle sosyal medya kaynaklı risklerin ve şiddet eğilimlerinin erkenden tespit edilmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik destek mekanizmalarının daha aktif işletilmesi yönünde talimatlar verildi. Öğrencilerin psikolojik güvenliğini korumak adına sosyal uyum problemlerine yönelik saha çalışmalarının artırılacağı kaydedildi.

Vali Baruş'un liderliğinde yürütülen bu koordinasyonun, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eş zamanlı ve titizlikle uygulanacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
