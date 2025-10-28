Erzurum'da Oğlunu Kazara Vuran Baba Gözaltına Alındı

Erzurum'dan Kars'a ördek avlamak için gelen baba, kazara ördek yerine kendi oğlunu vurmuştu. Vefat eden M.A.K.'nın cenazesi bu gün gözyaşları içinde kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yı (16) kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve olayda kullanılan tüfeğe de el konulmuştu. Babasının kaz kurşununa hedef olan M.A.K. için bu gün bir cenaze töreni yapıldı ve dualarla Artvin'in Kemal Paşa ilçesinde toprağa verildi. - ERZURUM