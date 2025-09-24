Haberler

Erzurum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Uçmaktan Kurtuldu

Erzurum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Uçmaktan Kurtuldu
Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ancak son anda yaptı var manevi ile dereye uçmaktan kurtuldu. Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Uzundere ilçesinde köy yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan yüksek araziden dereye uçmaktan son anda kurtulan genç sürücü, direksiyonu sola kırarak yola düştü.

Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin dereye savrulmak üzereyken manevra yaparak yola düştüğü anlar yer aldı. Sürücünün hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. - ERZURUM

