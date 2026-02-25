Haberler

Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin LPG tankı koparak yere fırladı. İtfaiye ekipleri, olası bir patlama riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri kazada yaralanan veya can kaybı yaşananmadı.

Erzurum'da, Çat Yolu Atlama Kuleleri önünde meydana gelen trafik kazasında araçtan kopan LPG tankı panik yaşattı.

Edinilen bilgilere göre ticari araç ile otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak orta refüje savruldu ve aydınlatma direğini devirdi. Şiddetli darbe sonucu refüje çıkan araç, kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu otomobilin LPG tankının yerinden koparak araç dışına fırladı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, muhtemel bir patlama ve yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Otomobilden dumanlar yükselmesi kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir yangın çıkmadı.

Öte yandan devrilen direk nedeniyle bölgeye gelen elektrik ekipleri de hasarın giderilmesi için çalışmalara başladı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
