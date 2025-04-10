Erzurum'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına, Çatılar Uçurdu

Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yıktı geçti

ERZURUM - Erzurum'da 2 gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, bir çok evin çatısının uçmasına sebep oldu. Şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası ortaya çıkan manzaralar ise afetin boyutunu ortaya koydu.

Meteorolojin sarı kod verdiği Erzurum ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına zaman zaman 50-80 km/saat, yüksek kesimlerde ise 90 km/saat hızı buldu. Başta kent merkezi olmak üzere ilçelerde de etkili olan rüzgar ve fırtına dün öğleden sonra çatıları uçururken, çevrede bulunan bir çok araç ve tabela zarar gördü. Vatandaşlar tarafından da kayıt altına alınan rüzgar ve fırtına korku dolu anları yaşattı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar sebebiyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizden 76 ihbar ulaşmış olup; çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanmıştır. AFAD, İtfaiye ve Zabıta ekipleri sahada çalışmalarını sürdürmekte; riskli bölgelerde tarama ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olduğu bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. İlçelerimizde de benzer olumsuzluklar gözlenmekte olup, ekiplerimiz koordineli şekilde müdahalelerine devam etmektedir" denildi.