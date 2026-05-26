Erzurum'da bir kurban klasiği: Kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı

Erzurum'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi arefe gününde her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu sene de değişmedi. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hem vatandaşlara zor anlar yaşattı hem de zaman zaman trafiği kilitledi.

Erzurum genelinde kurban pazarlarından, nakliye esnasında ve vatandaşlara ait bahçelerden kaçan kurbanlıklar, sahiplerini peşinden koşturdu. İplerini kopararak ana caddelere fırlayan öfkeli kurbanlıklar, sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koşan hayvanlar nedeniyle sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı. Bazı bölgelerde trafik akışı tamamen durma noktasına geldi. Pasinler ve Çat ilçelerine giden yollarda kaçan kurbanlıklar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çevreye korku dolu anlar yaşatan kurbanlıkları yakalamak hiç de kolay olmadı. Sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, kaçan hayvanları durdurabilmek için uzun süre ter döktü.

Yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda, kurbanlıkların yakalanmasıyla hem trafik normale döndü hem de derin bir nefes alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı