Haberler

Erzurum'da bir kurban klasiği: Kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı

Erzurum'da bir kurban klasiği: Kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi arefe gününde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, trafiği kilitledi ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Erzurum'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi arefe gününde her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu sene de değişmedi. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hem vatandaşlara zor anlar yaşattı hem de zaman zaman trafiği kilitledi.

Erzurum genelinde kurban pazarlarından, nakliye esnasında ve vatandaşlara ait bahçelerden kaçan kurbanlıklar, sahiplerini peşinden koşturdu. İplerini kopararak ana caddelere fırlayan öfkeli kurbanlıklar, sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koşan hayvanlar nedeniyle sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı. Bazı bölgelerde trafik akışı tamamen durma noktasına geldi. Pasinler ve Çat ilçelerine giden yollarda kaçan kurbanlıklar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çevreye korku dolu anlar yaşatan kurbanlıkları yakalamak hiç de kolay olmadı. Sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, kaçan hayvanları durdurabilmek için uzun süre ter döktü.

Yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda, kurbanlıkların yakalanmasıyla hem trafik normale döndü hem de derin bir nefes alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti