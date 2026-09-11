Erzurum’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Mevlana Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönünde seyreden E.B. idaresindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.B. ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldıldı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı