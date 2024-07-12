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Erzurum'da Kaybolan Çocuğu Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bedirhan Kotan'ın ailesi ve arkadaşları, olay yerinde endişeli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü'ne arkadaşlarıyla birlikte giden Bedirhan Kotan (16), serinlemek için girdiği suda bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları Kotan'ın sudan çıkmadığını fark edince, durumu güvenlik ve kurtarma ekiplerine haber verdiler. Gölün kenarında bir yandan dalgıçlar beklenirken bir yanda da köylüler balık ağlarıyla arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra Erzurum'dan gelen dalgıç ekibi gölde arama çalışmalarına katıldı. Bedirhan Kotan'ın ailesi ve arkadaşları, olay yerinde endişeli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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