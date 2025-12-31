Haberler

Işıklarda duramayan kamyon devrildi, çarptığı ağacı kökünden söktü

Işıklarda duramayan kamyon devrildi, çarptığı ağacı kökünden söktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bir kamyon, hızını alamayarak refüje çıkıp devrildi. Kamyonun çarptığı ağaç kökünden sökülürken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da meydana gelen kazada bir kamyon hızını alamayarak refüje çıkıp devrildi. Kamyonun hızını, çarparak kökünden söktüğü ağaç kesti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, Üniversite Kavşağı yönüne giden bir kamyon sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple hızını alamayarak kaldırımı aşıp refüje çıktı. Refüjü aşan kamyonet ön kısmından ağaca çarparak devrildi. Çarpma sonucu ağaç da kökünden söküldü. 38 AHM 800 plakalı yüksüz araçta, şoförle birlikte 3 kişi daha çıktı. Yaralılardan birisi ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler devrilen kamyonun altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen kamyon bir süre sonra vinçle kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu