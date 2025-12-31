Işıklarda duramayan kamyon devrildi, çarptığı ağacı kökünden söktü

Erzurum'da meydana gelen kazada bir kamyon hızını alamayarak refüje çıkıp devrildi. Kamyonun hızını, çarparak kökünden söktüğü ağaç kesti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, Üniversite Kavşağı yönüne giden bir kamyon sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple hızını alamayarak kaldırımı aşıp refüje çıktı. Refüjü aşan kamyonet ön kısmından ağaca çarparak devrildi. Çarpma sonucu ağaç da kökünden söküldü. 38 AHM 800 plakalı yüksüz araçta, şoförle birlikte 3 kişi daha çıktı. Yaralılardan birisi ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler devrilen kamyonun altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen kamyon bir süre sonra vinçle kaldırıldı. - ERZURUM