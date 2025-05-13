Erzurum'da Kadın Destek Uygulaması Eğitimi

Erzurum'da jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması çerçevesinde bilgilendirme yaptı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 02-09 Mayıs 2025 tarihlerinde, Aziziye, Aşkale ve Şenkaya ilçelerinde toplam 675 vatandaşın katılımıyla bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Söz konusu faaliyette, kadınların şiddet karşısında hızlı bir şekilde yardım alabilmelerini sağlayan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) amacı ve kullanımı anlatıldı, şiddetin önlenmesini amaçlayan "Kadına El Kalkamaz" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak; toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - ERZURUM