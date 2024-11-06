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Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 500 Paket Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 500 Paket Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda bin 500 paket kaçak sigara ile birlikte birçok kaçak ürün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 314 bin 600 adet boş makaron, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 180 adet içi dolu makaron, 8 adet elektronik sigara ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yapılan 2 ayrı operasyon kapsamında S.K ve M.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılırken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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