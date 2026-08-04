Erzurum'da jandarmadan bir ayda 73 aranan şahıs yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 73 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 46'sı asayiş, 13'ü siber, 7'si narkotik ve 7'si kaçakçılık suçlarından aranıyordu. Ayrıca 9 kayıp şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. Jandarma, halkın huzur ve güvenliği için mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Erzurum'da jandarma ekiplerinin bir ay içinde yaptığı çalışmalarda, haklarında arama kararı olan 73 şahıs yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında suç ve suçlularla mücadele edilerek genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde; 46 şahıs asayiş suçlarından, 13 şahıs siber suçlardan, 7 şahıs narkotik suçlardan, 7 şahıs kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere toplam 73 şahıs yakalandı.
Aynı dönem içerisinde 9 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.