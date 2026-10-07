Erzurum'da jandarma Eylül'de 44 düzensiz göçmen yakaladı, 106 kişi sınır dışı edildi

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Erzurum'da jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalarda 44 düzensiz göçmen yakalanırken, 106 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere toplam 1 milyon 814 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 106 düzensiz göçmen, Erzurum Havalimanı'ndan gerçekleştirilen charter uçuşuyla sınır dışı edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı