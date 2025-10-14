Haberler

Erzurum'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Köprüköy ilçesinde 7 evde meydana gelen hırsızlık olayı, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla çözülerek bir şüpheli tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; Köprüköy ilçesinde 7 farklı evde meydana gelen hırsızlık olayı, JASAT ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 şüpheli şahıs tespit edilmiş, evinde gerçekleştirilen aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
