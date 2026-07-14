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Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 25 kişi trafik kazalarında yaralandı

Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 25 kişi trafik kazalarında yaralandı
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Erzurum'da Haziran 2026'da jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. İlk 6 ayda ise 176 yaralı ve 3 ölüm kaydedildi.

Erzurum'da Haziran ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının Haziran ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2026 yılının Haziran ayında 25 yaralamalı kaza, 12 maddi hasarlı kazada 3 ölüm ve 64 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 6 ayında ise 92 yaralamalı kaza meydana gelirken, 87 maddi hasarlı kazada 3 ölüm ve 176 yaralı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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