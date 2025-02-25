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Erzurum'da Hava Sıcaklıkları -29.1 Dereceye Düştü

Erzurum'da Hava Sıcaklıkları -29.1 Dereceye Düştü
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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sıcaklık -29.1 dereceye kadar düştü. Şehirdeki çeşmeler buz tuttu ve vatandaşlar, kaynar su ile soğuk havanın etkilerini deneyimledi. Meteorolojiden buzlanma ve don olayları ile çığ tehlikesi uyarıları yapıldı.

Erzurum'da soğuk yine etkili olmaya devam ediyor. Karaçoban ilçesinde gece saatlerinde sıcaklık-29.1 dereceye kadar düştü, çeşmeler buz tuttu.

Kent merkezi başta olmak üzere dondurucu havanın etkisinde olan Erzurum'da vatandaşların kaynar su ile soğuk havayı test etti. Havaya serpilen sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar güzel görüntüler oluşturdu. Bu arada şehir merkezindeki çeşmeler buz tutarken, vatandaşların araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldıkları görüldü.

Dün gece Erzurum'un Karaçoban ilçesinde hava sıcaklığı -29.1, Tekman ilçesi Hacıömer köyünde -28.4, Horasan ilçesinde -27.7, Hınıs ilçesinde -24,5, Karayazı ilçesinde -24.2 ve Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -23.7 oldu. Meteoroloji verilerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın ise batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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