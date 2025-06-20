Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Kaçak Göçmen ve 8 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Kaçak Göçmen ve 8 Şüpheli Yakalandı
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılan operasyonda 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı suçundan 8 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Erzurum'da polis göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 19 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı suçundan 8 şüpheliyi yakaladı.

Erzurum'a bağlı Pasinler ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirdiği ve farklı araçlar ve yöntemler kullanarak batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon başlattı. Başlatılan projeli çalışma neticesinde toplamda 19 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Yapılan eş zamanlı operasyon sonucu ise kaçak göçmenlerin batı illerine sevkini sağlayan 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Projeli dosya kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılan toplam 8 şahıstan 5'i tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol tedbiri ile 1 şahıs ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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