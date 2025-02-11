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Erzurum'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' Projesi Uygulanıyor

Erzurum'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' Projesi Uygulanıyor
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Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde öğrencilere terörle mücadele konusunda bilgilendirme sunumları yaparak, milli ve manevi değerlerin pekiştirilmesini hedefliyor.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla uygulanan "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi'nde ve Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplamda 380 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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