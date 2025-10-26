Haberler

Erzurum'da FETÖ Üyesi Yakalandı

Güncelleme:
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, aranan bir şahsı Oltu ilçesinde yakaladı. Şahıs, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jandarma ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri), TEM Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmaları ve anlık araç takibi sonucunda, 24 Ekim 2025 tarihinde Oltu ilçesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Oltu-Tortum karayolu üzerinde seyir halindeyken yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmiş, tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
