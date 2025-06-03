Erzurum'da Feci Kaza: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Feci Kaza: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç dereye uçtu ve içinde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Çiftçi kazayı doğruladı ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vali Çiftçi'den kaza açıklaması: "Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetti"

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Vali Mustafa Çiftçi açıklama yaptı.

Erzurum'un Karayazı ilçesin Çelikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; Balıkesir'in Edremit ilçesinden memleketi Van'a giden Barış Bakır yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı araç, henüz nedeni bilinmeyen şekilde dereye uçtu. Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri; Barış Bakır araç içinde, 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile 5 yaşındaki çocukları Selahattin Bakır'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan kontroller sonrası cenazeler otopsi için ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Maalesef üzücü bir kaza oldu. Saat 06.00 sıralarında kaza meydana gelmiş. Aracın dereye uçtuğuna dair ihbar alınması üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü araç içinde anne ve çocuğu derede bulunmuş. Bayram öncesi böyle bir üzüntü yaşadık. Vatandaşlarımız bayram yolunda daha dikkatli olsunlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa
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