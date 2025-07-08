Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 26 Kaçak Yakalandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 26 Kaçak Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ayda 26 düzensiz göçmen yakaladığını ve bu göçmenlerin Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında rol oynayan 4 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, 18 Afganistan, 3 Türkmenistan, 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalanandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapıldığı belirtilirken, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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