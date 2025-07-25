Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 22 Göçmen Yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir tırın dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında saat 00.30 sıralarında, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen O.K. isimli şahsın idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde dorse içerisinde 22 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca bahse konu tırda S.G. isimli şahsın da suça iştirak ettiği anlaşıldı ve 2 şüpheli şahıs ilgili şube müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele yasalar içinde kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM