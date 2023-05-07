Erzurum'da dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı 61 vatandaşı kandırarak 5 milyon TL'den fazla paralarını dolandıran örgütün lideri Selim D. cezaevi firarisi çıktı Polis bir dolandırıcı şebekesini daha çökertti.

Erzurum'da dolandırıcılık çetesi çökertildi: 22 gözaltı

61 vatandaşı kandırarak 5 milyon TL'den fazla paralarını dolandıran örgütün lideri Selim D. cezaevi firarisi çıktı

ERZURUM - Polis bir dolandırıcı şebekesini daha çökertti. Erzurum'da dolandırıcı şahısların N.T. isimli bir vatandaşı arayarak, "Türkiye Varlık Hayat Sigortası'ndan arıyoruz. Geçmiş dönem borçlarınızı ödemezseniz tüm mal varlıklarınıza icra gelecek." Yalanıyla, 1 milyon 700 bin TL dolandırmaları üzerine harekete geçildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteği ile şüpheli şahısların açık kimlik bilgileri tespit edilerek operasyonun düğmesine basıldı.

Polis 3 ay süre ile şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Bu arada suç örgütü lideri Selim D.'nin İstanbul Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak dolandırıcılık şebekesini buradan yönettiği ve vatandaşları burada kurduğu sistem ile dolandırdığı tespit edildi.

Polis mağdur şahıslardan 17 kişiye ulaşarak gerekli işlemlere başladı ve şüphelilerin aynı yöntem ile Türkiye genelinde 61 vatandaşı toplamda 5 milyon TL den fazla dolandırdıkları tespit etti.

Emniyet kuvvetleri 4 Mayıs 2023 günü Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa illerinde 24 kişilik suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak yaptığı operasyon ile şüpheli şahıslardan 22'si yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda vatandaşa ait kimlik, adres ve kişisel verilerin tutulduğu dokümanlar ve başka şahıslara ait kredi ve banka kartları, dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlar ele geçirildi. Şüpheli 22 şahıs sağlık kontrollerinden sonra polis eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Adliye girişinde bazı şüphelilerin aileleri geldi.

Bu arada şüpheli şahısların bankada bulunan hesaplarına mahkeme kararı ile suç geliri kapsamında el konuldu. Ayrıca örgüt lideri Selim D.'nin 1 yıldır cezaevi firarisi olduğu ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ifade edildi.