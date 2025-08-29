Erzurum'da Cinayet Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da cinayet suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Kasten Öldürme" suçundan 533 gündür aranan bir şahıs, Karaçoban ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hınıs A-1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde; 3 şahıs terör suçlarından, 43 şahıs asayiş suçlarından, 15 şahıs siber suçlardan, 3 şahıs narkotik suçlardan, 1 şahıs kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere toplam 655 şahıs yakalandığı belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM