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Erzurum'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Failleri Yakalandı

Erzurum'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Failleri Yakalandı
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Pasinler ilçesinde meydana gelen 5 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak 4 şahıs yakalandı. Mahkeme sonucu 2 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının faillerini yakaladı.

Konu ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "03.09.2024 günü idaremizde meydana gelen 5 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı (2024/201) olayının failleri olan F.Ç., M.Y., O.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalanarak 27.09.2024 günü mevcutlu olarak Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmişlerdir. Savcılık makamınca sevk edildikleri mahkemece M.Y. ve F.Ç. isimli şahıslar serbest bırakılmış, O.A. ve M.A. isimli şahıslar tutuklanmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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