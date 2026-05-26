Polisten asayiş uygulaması

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından trafik, asayiş ve narkotik denetimleri yapıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uygulamalara katılarak vatandaşlarla bayramlaştı ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Erzurum kent merkezi ve 20 ilçede trafik, asayiş, narkotik ve sivil ekiplerin katılımıyla düzenlenen huzur uygulamasında polis denetleme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven ortamında bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla il genelinde yapılan uygulamalara katılarak yerinde denetimde bulundu. Görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karaburun, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı bayramlar temennisinde bulunarak, "Bayram öncesinde şehrin farklı noktalarında huzur uygulaması planladık. Hem vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz hem de vatandaşlarımıza trafik kuralları ve diğer hususlarla ilgili telkinlerde bulunuyor, taleplerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Hiçbir canımızın yolda sıkıntıya düşmemesi ve trafik kurallarına uymayan birileri tarafından zorda bırakılmaması için bütün ekibimizle sahadayız. Bayram süresince de her zaman telefonun ucunda olacağız. Erzurum polisine 112 ve UYUMA programı üzerinde ulaşabilirler. Biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın yardımına koşmak için hizmet ediyoruz. 28 uygulama noktamız var. Aynı zamanda umuma açık yerlerde, kafelerde ve parklarda da aynı uygulamayı ekiplerimiz sürdürüyor. 171 personelle bugünkü uygulamamızı yapıyoruz. Bunun içinde asayiş, narkotik, sivil ve trafik polisi ekibimiz var." dedi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bayram süresince halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Hayırlı bayramlar dileriz. Denetimde İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız ve Birim Amirlerimiz de hazır bulundu" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
