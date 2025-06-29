Erzurum'da Arı Kovanları Yangında Yandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen arı kovanı ve anız yangınında yüzlerce arı hayatını kaybetti. Yangın, Oltu İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Erzurum'da meydana gelen yangında arı kovanları yandı.
Erzurum'un Oltu ilçesi İriağaç Mahallesinde meydana gelen arı kovanı ve anız yangını Oltu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz yangının çıkış sebebi tespit edilmezken, kovanlarda bulunan yüzlerce arının da öldüğü ifade edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa