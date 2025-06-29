Erzurum'da Arı Kovanları Yangında Yandı

Erzurum'da Arı Kovanları Yangında Yandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen arı kovanı ve anız yangınında yüzlerce arı hayatını kaybetti. Yangın, Oltu İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Erzurum'da meydana gelen yangında arı kovanları yandı.

Erzurum'un Oltu ilçesi İriağaç Mahallesinde meydana gelen arı kovanı ve anız yangını Oltu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz yangının çıkış sebebi tespit edilmezken, kovanlarda bulunan yüzlerce arının da öldüğü ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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