Erzurum'da Araçta Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu'nda aracında hareketsiz bulunan 53 yaşındaki İhsan Özmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Erzurum'da aracında hareketsiz bulunan İhsan Özmen isimli şahıs hayatını kaybetti.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu Caddesi üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolden sonra araçta bulunan İhsan Özmen (53), ambulans iled Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM