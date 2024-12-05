Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Erzurum'da Araçta Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Araçta Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu'nda aracında hareketsiz bulunan 53 yaşındaki İhsan Özmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Erzurum'da aracında hareketsiz bulunan İhsan Özmen isimli şahıs hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu Caddesi üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolden sonra araçta bulunan İhsan Özmen (53), ambulans iled Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Döneri elimizden almaya çalışan ülkeye ünlü markadan tokat gibi yanıt
img

Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
img

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki! Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü? Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı? Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu, Ezgi neden yok, hasta mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.