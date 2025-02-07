Erzurum'da 350 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda Erzurum'da 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Erzurum'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ü.Ö isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada, alkollü içki yapımında kullanılan 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa