Erzurum'da 350 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ü.Ö isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada, alkollü içki yapımında kullanılan 350 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM