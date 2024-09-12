Erzurum'da 15 güzergahta 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren EDS faaliyete geçiyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatarak sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm Trafik kurallarına uymaları hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi - ERZURUM