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Erzurum'da 15 güzergahta 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren EDS faaliyete geçiyor

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren 15 güzergahta Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) faaliyete geçeceği duyuruldu.

Erzurum'da 15 güzergahta 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren EDS faaliyete geçiyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatarak sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm Trafik kurallarına uymaları hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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