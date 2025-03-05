Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir

Kayıp mimarın eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu

Erzurum'da 15 Gündür Kaybolan Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı

Erzurum'da 15 Gündür Kaybolan Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Çat ilçesinde 15 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki R.B., jandarma ve AFAD tarafından düzenlenen hava destekli operasyonla bulundu. Vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle ikamet ettiği yurtta mahsur kalmıştı.

Erzurum'da kendisinden 15 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma operasyonu sonucunda helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Erzurum'un Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi'ne bağlı Hırhal Mezrası'nda ikamet eden 60 yaşındaki R.B. isimli vatandaştan 15 gündür haber alınamadığına dair 05 Mart 2025 tarihinde gelen ihbar üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, vatandaşın Hırhal Mezrası'nda yalnız olduğu, yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığı ve bu nedenle ikamet ettiği evde mahsur kaldığı değerlendirildi.

Kritik hava ve yol şartları göz önünde bulundurularak, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile 05 Mart 2025 günü saat 12.46 sıralarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu sonucunda vatandaş sağ olarak bulunduğu yerden tahliye etti. İlk sağlık kontrollerinin ardından, R.B. isimli vatandaş Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için 7/24 esasına göre görevine devam etmektedir. Meydana gelebilecek benzer olayları karşı vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri önem arz etmektedir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız Fenerbahçe'ye geliyor
img

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
img

Mutlu Kaya'dan kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kebapçı Fiko ve altın devi CEO'su için istenen cezalar belli oldu
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker 'Oy veririm' diyemedi

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Hala "oy veririm" diyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.