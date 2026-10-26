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Erzurum Aziziye'de direksiyonu kilitlenen otomobil iki araca çarptı, 1 kişi yaralandı

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Erzurum Aziziye'de direksiyonu kilitlenen otomobil iki araca çarptı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Erzurum Aziziye'de direksiyonu kilitlenen otomobil iki araca çarptı, 1 kişi yaralandı
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Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde seyir halindeki otomobilin direksiyonu kilitlenince araç park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı, büyük çapta maddi hasar oluştu; kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde direksiyonu kilitlenen aracın neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Dadaşkent semtinin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen otomobil, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle büyük çapta maddi hasar oluşan araçlardaki 1 kişi yaralandı. Kaza azı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken direksiyonun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki araçlara çarparak durabildiği görüldü. Kaza anında çevredeki esnaf ve vatandaşların yaşadığı panik de kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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