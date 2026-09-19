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Erzurum Aşkale'de damperli kamyon başüstü levhaya çarptı, şaha kalktı

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Erzurum Aşkale'de damperli kamyon başüstü levhaya çarptı, şaha kalktı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeki damperli kamyon, yüksekliğinin başüstü levhadan fazla olması nedeniyle levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle damperi açılan kamyonun ön kısmı havaya kalkarken, olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, trafik akışı yeniden sağlandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeki damperli kamyon, yüksekliğinin başüstü levhadan fazla olması nedeniyle levhaya çarptı. Çarpmanın ardından damperin açılmasıyla kamyonun ön kısmı adeta at gibi şaha kalktı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Aşkale ilçesinde meydana geldi. Damperi kapalı şekilde ilerleyen kamyon, yol üzerindeki başüstü levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi açılırken, sürücü kabininin bulunduğu ön bölüm havaya kalktı.

Kamyonun adeta şaha kalktığı anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Kamyonun indirilmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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