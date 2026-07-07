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Lastiği kopan otomobil kaldırıma çıkarak bahçe çitlerine girdi

Lastiği kopan otomobil kaldırıma çıkarak bahçe çitlerine girdi
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Erzurum-Artvin kara yolunda bir otomobilin lastiğinin kopması sonucu kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkıp bahçe çitlerini aşarak bahçeye girdi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin lastiğinin kopması sonucu araç kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve bahçe çitlerini aşarak bir bahçeye girdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. (21) yönetimindeki binek otomobil, Erzurum-Artvin kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle lastiğinin kopması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarında bulunan bahçe çitlerini aşarak bahçeye girdi. Jandarma karakoluna yaklaşık 10 metre mesafede meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ve bahçe çitlerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza şans eseri yaralanma yaşanmadan atlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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