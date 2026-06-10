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Erzurum'da 984 dosya sulhla bitti

Erzurum'da 984 dosya sulhla bitti
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Erzurum Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'na 2025'te gönderilen 2 bin 205 dosyadan 984'ü uzlaşmayla sonuçlandı. Bu sayede mahkemelerin iş yükü azalırken toplumsal barışa katkı sağlandı.

Erzurum Adliyesi 2025 yılı faaliyet raporu verilerine göre, Uzlaştırma Bürosuna gönderilen 2 bin 205 dosyadan 984'ü uzlaşma ile sonuçlanarak mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azalttı.

Erzurum Adliyesi bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları mahkeme salonlarına taşımadan, barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Açıklanan 2025 yılı faaliyet raporu verilerine göre, yıl boyunca Uzlaştırma Bürosuna toplam 2 bin 205 dosya gönderildi.

984 dosya el sıkışılarak kapatıldı

Uzlaştırmacıların titiz çalışmaları neticesinde, müzakereleri tamamlanan dosyaların 984'ünde taraflar el sıkışarak uzlaşma sağladı. Bu sayede yüzlerce dava, mahkeme aşamasına geçmeden adli sistem içinde dostane bir şekilde çözülmüş oldu. Faaliyet raporunda, uzlaştırma tekliflerine rağmen 823 dosyada ise taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kayıtlara geçti.

Uzlaştırma mekanizmasının sağladığı bu yüksek başarı oranı, hem adliye sarayındaki yargılama sürelerini kısalttı hem de toplumsal barışa doğrudan katkı sundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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