Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında Polis ve Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler ile havalimanında görev alan özel güvenlik görevlilerine 'Havalimanlarında Oluşabilecek Hassas Konulara Karşı Duyarlı olmak ve Uçuş Güvenliği Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında narkotik maddelerin tanıtımı, bomba imha ve doğru hareket tarzı, terör ile ilgili temel bilgiler, X/RAY cihazı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında görevli polis ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler ile havalimanında görev alan özel güvenlik görevlilerine yönelik 'Havalimanlarında Oluşabilecek Hassas Konulara Karşı Duyarlı olmak ve Uçuş Güvenliği Eğitimi' verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce, narkotik maddelerin tanıtımı, bomba imha ve doğru hareket tarzı, terör ile ilgili temel bilgiler, X/RAY cihazı, konuları hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. - ERZİNCAN