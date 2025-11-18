Erzincan Valisi Aydoğdu'dan Güvenlik ve Kış Hazırlıkları Açıklamaları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilin asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunu bilgilendirdi ve Erzincanlılara mesaj verdi. Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerinin terör, asayiş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve trafik denetimlerinde özveriyle çalıştığını vurguladı.

Terör ve asayiş

Ekim 2025'te terör örgütlerine yönelik 1 operasyon düzenlendi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısı geçen yıla göre %8 azalarak 184'e düştü ve tüm olaylar aydınlatıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda %15 azalma yaşandı; 36 olaydan 35'i aydınlatıldı.

Aranan şahıslar

Kesinleşmiş hapis cezası olan 69 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. İfade için aranan 196 şahıs hakkında işlemler tamamlandı.

Ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonları

Ruhsatsız silah operasyonlarında toplam 24 silah ele geçirildi, 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 9 operasyon gerçekleştirildi; gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen maddeler: 601 gr esrar, 306 gr bonzai, 3 gr metamfetamin, 901 gr eroin ve 6.604 adet sentetik ecza.

Siber suçlar ve trafik denetimleri

Siber suçlarla mücadelede 116 hesap ve kişi hakkında işlem yapıldı.

Denetlenen araç sayısı 56.845; kurallara uymayan 6.175 araca işlem uygulandı. Ticari taksi ve okul servisleri denetimlerinde de ihlaller tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Göç ve düzensiz göçle mücadele

Erzincan'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 106.

Düzensiz göç operasyonlarında 1 organizatör tutuklandı, 4 araca el konuldu, 3.352 kişiye kimlik denetimi yapıldı.

Kış hazırlıkları ve kış lastiği uyarısı

Vali Aydoğdu, yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolların kapanmaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025'te başladı, 15 Nisan 2026'da sona erecek. Hususi araç sahipleri için de kış lastiği ve gerekli ekipman kullanımı tavsiye edildi.

Vali Aydoğdu, basın toplantısını hem güvenlik güçlerine teşekkür ederek hem de vatandaşlara bilinçlendirme mesajları vererek sonlandırdı. - ERZİNCAN