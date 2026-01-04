Haberler

Kızıldağ'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Kızıldağ Geçidi'nde buzlanma nedeniyle kayan minibüs, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidinde buzlanan yolda kayan minibüs, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Didim'e giden 25 FD 325 plakalı yolcu otobüsü ile karşı istikametten gelip buzlu yolda kayan minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
