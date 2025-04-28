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Erzincan Polisi İntihar Saldırılarına Karşı Bilgilendirildi

Erzincan Polisi İntihar Saldırılarına Karşı Bilgilendirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, polis ekiplerine intihar saldırılarına yönelik seminer düzenleyerek, terör örgütlerinin yapısı ve canlı bomba eylemcilerinin profili hakkında eğitim verdi.

Erzincan polisine "İntihar Saldırılarının Tespiti ve Alınacak Önlemler Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis ekiplerine intihar konulu seminer düzenlendi.

Seminerde polis ekiplerinin intihar saldırılarına karşı bilinçlendirilmesinin sağlanması, terör örgütlerinin yapısı, canlı bomba eylemcilerinin profili, psikolojik yapısı ve dışa yansıması, canlı bombaya yaklaşım hareket ve müdahale tarzları konusunda iş birliğinin sağlanması amaçlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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