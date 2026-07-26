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Erzincan merkezli dolandırıcılık operasyonu: 120 kişi 1 milyon liradan fazla dolandırıldı

Erzincan merkezli dolandırıcılık operasyonu: 120 kişi 1 milyon liradan fazla dolandırıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada, suçta kullanıldığı değerlendirilen banka hesaplarının hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Yapılan incelemelerde, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" açıklamalarıyla gerçekleştirilen çok sayıda para transferi tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle Türkiye genelinde 120 vatandaşı toplam 1 milyon 9 bin TL dolandırdığı belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Erzincan merkezli Ağrı'da düzenlenen operasyonda A.A. ile E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ile 1 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A. serbest bırakılırken, A.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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