Erzincan Jandarma Ekiplerinden Köylere Bilgilendirme Faaliyeti

Erzincan Jandarma Ekiplerinden Köylere Bilgilendirme Faaliyeti
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, köylerde suç ve suçlularla mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Hırsızlık, kaçak avcılık, kadına yönelik şiddet ve trafik kazalarının önlenmesi konularında köy muhtarlarına bilgi verildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincanlı halkının huzurunun sağlanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesine yönelik yürütülen "suç ve suçlularla mücadele faaliyeti" kapsamında; Hırsızlık, kişilere karşı suçların önlenmesi, kaçak avcılık ve kaçak yapılaşma ile mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele ve trafik kazalarının önlenmesi konularında Üzümlü ilçesine bağlı köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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