Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan ilk bilgiye, kaza bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi. - ERZİNCAN